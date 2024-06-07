В субботу, 1 июня, Светлана Лобода стала хедлайнером праздничного концерта ко дню города Даугавпилса. На главной площади собралось более 20 тысяч поклонников со всей Латвии, чтобы насладиться выступлением любимой артистки.
ФОТО ⟩ Смотрите, как прошел собравший рекордное количество людей концерт Лободы
В этом году Лобода как раз отмечает 20-летие сольной карьеры. В субботу она впервые представила фрагменты шоу предстоящего мирового тура, который, вместе с огромной командой готовила более полугода. В нем певица объединила весь свой творческий путь - от первых треков до всемирных хитов и неожиданных премьер, а режиссером выступил Олег Боднарчук, с которым Лобода создавала свое легендарное шоу SUPER STAR.
Долгожданный концерт артистки в Даугавпилсе мгновенно стал вирусным в социальных сетях, а ролики с многотысячной толпой, подпевающей хитам певицы, собрали миллионные просмотры в TikTok.
«Для меня всегда большая радость выступать в каждом городе прекрасной Латвии, которая стала для меня вторым домом. В Даугавпилсе живут невероятные люди и это был незабываемый вечер!» - прокомментировала певица.
Часть юбилейного мирового тура с концертами Светланы Лободы в Европе стартует уже 14 июня в Праге. Следом артистка даст концерты в Вене, Таллине, Варшаве, Аликанте и Марбельи, а 31 июля покажет свое уникальное шоу и в Юрмале.