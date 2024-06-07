ФОТО Смотрите, как прошел собравший рекордное количество людей концерт Лободы

В этом году Лобода как раз отмечает 20-летие сольной карьеры. В субботу она впервые представила фрагменты шоу предстоящего мирового тура, который, вместе с огромной командой готовила более полугода. В нем певица объединила весь свой творческий путь - от первых треков до всемирных хитов и неожиданных премьер, а режиссером выступил Олег Боднарчук, с которым Лобода создавала свое легендарное шоу SUPER STAR.