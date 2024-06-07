ВИДЕО Неловкий момент: Брижит Макрон попыталась взять королеву Камиллу за руку – та отстранилась

Во время возложения цветов к мемориалу, посвященному Дню Д, первая леди Франции нарушила протокол в общении с женой короля Карла III - она попыталась подержать королеву Камиллу за руку. Однако она не ответила на этот дружеский жест Брижит Макрон.

Издание Daily Mail опубликовало в соцсети X (ранее Twitter) видео, на котором жена президента Франции пытается взять за руку королеву Камиллу, во время возложения цветов к мемориалу Британской Нормадии в Вер-сюр-Мер. Однако королева Камилла не ответила взаимностью и не подала руки. На мгновение Брижит Макрон, схватив королеву за руку, отступила в сторону и сложила руки перед собой.

Как отмечает People, правила общения с членами британской королевской семьи уже давно являются предметом обсуждения. На сайте королевской семьи, который еще не полностью был обновлен после смерти королевы Елизаветы, не представлено обязательных правил поведения во время встречи с королевой или другими членами семьи, но многие люди хотят придерживаться традиционных форм общения. В частности, рукопожатие является приемлемым жестом в общении с членами королевской семьи.

Так, во время торжеств король Чарльз поприветствовал президента Эмманюэля Макрона объятиями и поцеловал руку его жены.