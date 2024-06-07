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ФОТО «Яма смерти!» Животные продолжают тонуть в одном из прудов Эстонии

Трийн Роос
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Фото: Triin Roos, Elu24

Рядом с жилыми домами на улице Тяхе в Тарту находится старый пруд, который остается занозой для многих жителей города. Хотя пруд огорожен решеткой, в воду выбрасывают мусор, а иногда в нем даже утопают домашние животные. «От трупов, постоянно плавающих в воде, исходит ужасный запах», - говорит один из жителей Тарту. «Мы рассматривали возможность накрыть пруд сеткой, но это не кажется нам необходимым», - объясняет представитель Estiko Group.

В редакцию Elu24 поступило несколько сообщений о том, что ситуация со старым прудом на улице Тяхе в Тарту такая же, как и два года назад, когда эта проблема обсуждалась в СМИ.

«Это так странно, что ничего не предпринимается. От трупов, постоянно плавающих в воде, исходит ужасный запах», - жалуется жительница Тарту по имени Катре, написавшая в редакцию Elu24. Катре делится фотографией трупа кошки, который плавал в пруду в среду. Она называет пруд «ямой смерти», указывая на то, что в нем довольно часто тонут кошки. «Я сообщила об этом в мэрию. В этот раз труп убрали быстро, но проблема остается», - говорит она.

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