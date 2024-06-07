ФОТО «Яма смерти!» Животные продолжают тонуть в одном из прудов Эстонии

В редакцию Elu24 поступило несколько сообщений о том, что ситуация со старым прудом на улице Тяхе в Тарту такая же, как и два года назад, когда эта проблема обсуждалась в СМИ.

«Это так странно, что ничего не предпринимается. От трупов, постоянно плавающих в воде, исходит ужасный запах», - жалуется жительница Тарту по имени Катре, написавшая в редакцию Elu24. Катре делится фотографией трупа кошки, который плавал в пруду в среду. Она называет пруд «ямой смерти», указывая на то, что в нем довольно часто тонут кошки. «Я сообщила об этом в мэрию. В этот раз труп убрали быстро, но проблема остается», - говорит она.