ФОТО «Яма смерти!» Животные продолжают тонуть в одном из прудов Эстонии

Рядом с жилыми домами на улице Тяхе в Тарту находится старый пруд, который остается занозой для многих жителей города. Хотя пруд огорожен решеткой, в воду выбрасывают мусор, а иногда в нем даже утопают домашние животные. «От трупов, постоянно плавающих в воде, исходит ужасный запах», - говорит один из жителей Тарту. «Мы рассматривали возможность накрыть пруд сеткой, но это не кажется нам необходимым», - объясняет представитель Estiko Group.
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В редакцию Elu24 поступило несколько сообщений о том, что ситуация со старым прудом на улице Тяхе в Тарту такая же, как и два года назад, когда эта проблема обсуждалась в СМИ.