Умер актер из фильма «Крепкий орешек 2»

В частности, известно, что Бауэр умер в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 86 лет. Его невестка Мэри Миллер рассказала, что актер, который родился в Денвере, умер во сне.

Стоит отметить, что Бауэр дебютировал на телевидении в начале 1970-х годов, сыграв полицейского охранника в телефильме 1973 года «Инцидент в Виши». Он продолжил свой карьерный путь в шоу-бизнесе, появившись в сериалах «Коджак», «Бионическая женщина» и «Досье детектива Рокфорда».

В фильме «Уолтоны» Бауэр впервые появился во время четвертого сезона семейной драмы в 1975 году, сыграв Рекса Баркера. Затем он исполнил роль доктора Кертиса Уилларда. В фильме «Крепкий орешек 2» актер сыграл Марвина, дворника, который помогает лейтенанту Брюса Уиллиса Джону Макклейну победить плохих парней.

За последние 15 лет Бауэр снимался в фильмах «Рэй Донован», «Босх», «Анатомия Грея», «Преступный ум», «Офис» и «В Филадельфии всегда солнечно». Он также сыграл отца персонажа Боба Оденкирка в фильме «Счастливчик Хэнк» и сыграл в фильме «Во все тяжкие» Винса Гиллигана «Эль Камино».