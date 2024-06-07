С момента смерти Анастасии Заворотнюк, которая при жизни поддерживала Путина, прошло уже 10 дней, актриса скончалась 29 мая 2024 года. Родные и близкие звезды подводят своего рода итоги, благодарят тех, кто все годы был рядом с Анастасией и оказывал ей помощь и поддержку.
Близкие Заворотнюк раскрыли подробности ее лечения: «Настя никогда не была в хосписе, Петр бы не допустил»
Актриса заболела в 2019 году, с тех пор семья старалась оградить ее от внимания прессы. Официальных новостей о «прекрасной няне» почти не было, только иногда ее дочь делилась, что мама борется с болезнью и как тяжело приходится близким. В этот период Анна Заворотнюк стала посещать психолога, подсела на антидепрессанты, Петр Чернышев работал не покладая рук, чтобы оплатить дорогостоящее лечение жены. Коллеги по ледовым шоу входили в положение и репетировали ночами, чтобы днем фигурист мог быть рядом с женой.
А на Валентину Борисовну, маму Насти, легли все заботы по уходу за внучкой Милой. Она родилась всего за год до начала страшной болезни у Заворотнюк.
Когда пришли новости о смерти актрисы, Телеграм-каналы со ссылкой на свои источники сообщали, что она умерла в хосписе. Это вовсе не значит, что актрису куда-то сдали, нет. Современные хосписы - это возможность ухода на высоком уровне, обезболивания наркотическими препаратами и вся медицинская техника - то, чего дома не организовать. Теперь родные актрисы опровергают эти сообщения.
«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», - написали близкие Заворотнюк на ее странице в соцсетях.
Последние годы она лечилась в одной из самых дорогих частных клиник Москвы. Нейрохирург Алексей Кривошапкин был ее врачом и «совершил невозможное», то, что остальные отказывались даже пробовать.
«Как сказала наша Настя, ''Вашими руками действует Господь Бог''. Благодаря Вам у нее были эти пять лет», - делятся подробностями родные актрисы.
Еще одна известная фамилия - это Павел Копосов - врач-онколог, он лечил актрису.
«Спасибо, что так мудро и терпеливо вели буквально за руку, откликаясь на абсолютно любые просьбы, иногда даже не профильные. Всегда были открыты к вопросам и идеям Петра и не боялись пробовать новое. Находили время для нас в любое время дня и ночи», - благодарят родные всю команду врачей.
Самый трудный путь актриса прошла на седьмом этаже клиники, здесь она доживала свои последние дни.
«Спасибо, что давали Петру возможность находиться с нашей Настей с раннего утра до поздней ночи! Низкий всем поклон», - благодарит все отделение семья Анастасии.
В больницу Петр Чернышев возвращался каждое утро: ночи проводил на льду, а утром до обхода спешил к любимой женщине. Весь персонал больницы входил в положение и старался максимально помочь в этой трагедии.
«Когда Петр возвращался с работы под утро, бежали разогревать ему еду и пытались накормить его», - рассказывают близкие детали.
Сотрудники больницы приносили фигуристу десерты и домашнюю выпечку, пытаясь хоть как-то поддержать его. В гардеробе хранили не только личные вещи актрисы, но и реквизит для ледовых шоу, который был нужен Петру.
Семья благодарна каждому сотруднику больницы.
«За все эти годы вы стали нашей семьей!» - написала семья Анастасии Заворотнюк.
При жизни артистка была внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.