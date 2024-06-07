Близкие Заворотнюк раскрыли подробности ее лечения: «Настя никогда не была в хосписе, Петр бы не допустил»

Актриса заболела в 2019 году, с тех пор семья старалась оградить ее от внимания прессы. Официальных новостей о «прекрасной няне» почти не было, только иногда ее дочь делилась, что мама борется с болезнью и как тяжело приходится близким. В этот период Анна Заворотнюк стала посещать психолога, подсела на антидепрессанты, Петр Чернышев работал не покладая рук, чтобы оплатить дорогостоящее лечение жены. Коллеги по ледовым шоу входили в положение и репетировали ночами, чтобы днем фигурист мог быть рядом с женой.

А на Валентину Борисовну, маму Насти, легли все заботы по уходу за внучкой Милой. Она родилась всего за год до начала страшной болезни у Заворотнюк.

Когда пришли новости о смерти актрисы, Телеграм-каналы со ссылкой на свои источники сообщали, что она умерла в хосписе. Это вовсе не значит, что актрису куда-то сдали, нет. Современные хосписы - это возможность ухода на высоком уровне, обезболивания наркотическими препаратами и вся медицинская техника - то, чего дома не организовать. Теперь родные актрисы опровергают эти сообщения.

«Наша Настя никогда не была в хосписе, Петр бы ни при каких обстоятельствах этого не допустил», - написали близкие Заворотнюк на ее странице в соцсетях.