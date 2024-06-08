ГОРОСКОП НА 8 ИЮНЯ Овнов ждет напряженный день, а у Львов будет много благоприятных встреч

Стрелец

Беспокойный день. Он полон соблазнов, которым порой трудно противостоять. Старайтесь не идти на поводу у мимолетных желаний, руководствоваться здравым смыслом. Поспешные решения редко бывают удачными, а вот о хорошо обдуманных поступках вам не придется жалеть. Привычная работа дается легче, чем обычно. Хочется взяться за что-то совершенно новое. Но прежде нужно завершить начатые дела; это позволит избежать лишней суеты и неразберихи. Многим Стрельцам сегодня пригодится то, чему они научились давным-давно.

Козерог

Руководствуйтесь здравым смыслом, и вы добьетесь успеха. Не стоит принимать на веру все, что говорят окружающие. Если вы будете тщательно проверять поступающую информацию, то не допустите ошибок, которые пришлось бы долго исправлять. Вторая половина дня подходит для важных встреч. Вам удается произвести хорошее впечатление даже на тех, кто прежде вас недооценивал. Будет шанс договориться о сотрудничестве с людьми, от которых многое зависит. Влиятельные союзники могут со временем стать настоящими друзьями.

Водолей

Не спешите. День не так уж плох, но вам требуется больше времени, чем обычно, чтобы принять верные решения, определиться с планами и расставить приоритеты. Старайтесь полагаться на собственный опыт и здравый смысл. Советы, которые дают окружающие, не всегда хороши. Возможны необычные встречи. Некоторые Водолеи познакомятся с теми, о ком прежде слышали много интересного. Вы легко находите подход к людям и со многими можете подружиться. Не исключено, что со временем отношения примут романтический характер.

Рыбы

Отличный день, подходящий для реализации многих смелых планов. Приступая к новому делу, вы не сомневаетесь в успехе, и правильно делаете: уверенность и оптимизм помогают добиться того, что прежде казалось почти невозможным. Вы легко найдете помощников, если они потребуются. Вероятны приятные знакомства. Многим Рыбам достаточно пары секунд, чтобы произвести неизгладимое впечатление на тех, кто видит их впервые. Не исключено начало головокружительной романтической истории, которая сыграет важную роль в вашей жизни.