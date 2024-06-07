ФОТО Юная певица Лера получила заветную статуэтку: «Радуюсь ли я? Я счастлива!»

BOW-best of WAF - это конкурс престижной эстонской вокальной школы WAF laulukool. Ежегодно ученики этой школы проходят онлайн-отбор, а затем и полуфинальный отбор, где выбирают лучших из лучших.

В этом году выбрали девять учеников из младшей и восемь из старшей категории. Финал конкурса проходил в Центре русской культуры. В шоу принимали участие WAF хор - участник больших концертов и шоу в Эстонии.

Финалистов оценивало профессиональное жюри, в которое вошли певица Геттер Яани, победитель Eesti otsib superstaari Ант Нурхан, певица Элерин Тийт и другие. Ведущим вечера стал обаятельный певец Отт Лепланд.

Выступление Леры на BOW-best of WAF. Фото: Из личного архива

В младшей категории победу одержала 9-летняя Кайса Ваховски, а в старшей категории - 15-летняя Валерия Савчук. Яркое выступление и потрясающий вокал Леры покорили всех членов жюри.

Это был третий финал Леры в этом престижном конкурсе. На первом финале юная жительница Таллинна получила титул Любимицы публики.

Выступление Леры на BOW-best of WAF. Фото: Фото из личного архива

«Каждый раз, когда я получала шанс быть финалистом, я получала огромный опыт работы с командой, общение с прекрасными педагогами, репетиционные моменты и атмосферу творчества и любви от всех, кто меня окружает. У меня классные отношения с ребятами, они все старше меня, но это никак не мешает восхищаться друг другом, шутить, поддерживать всех и быть одной командой», - говорит Лера.

«Радуюсь ли я своей победе? – спрашивает юная певица. - Я очень счастлива!»

9-летняя Кайса Ваховски стала победительницей BOW-best of WAF, а в старшей категории - 15-летняя Валерия Савчук. Фото: Кадр из личного архива