Голливудская звезда вышла в свет с собакой-поводырем

Для выхода в свет она выбрала черное облегающее асимметричное платье и туфли на каблуках, волосы уложила в «мокрую» укладку, макияж сделала сдержанный, а образ дополнила крупными серьгами. Актрису сопровождала собака-поводырь. В какой-то момент Скаут устал позировать и прилег рядом со своей хозяйкой.

Сельме Блэр в 2018 году поставили диагноз рассеянный склероз. В 2021 году она завела собаку, которая помогает ей передвигаться. Сельма Блэр приводит Скаута не на все мероприятия, в которых принимает участие, но говорит, что собака-поводырь позволяет ей получить больше свободы и независимости. В интервью журналу People актриса рассказывала, что Скаут помогает ей пережить мышечные спазмы: «Когда мне становится трудно двигаться и нужно перестроиться, он может встать между моих ног, помочь мне подняться и удержать равновесие».

В 2021 году Сельма Блэр представила документальный фильм о своей болезни под названием Introducing, Selma Blair, его сняла режиссер Рэйчел Флейт. В фильме рассказывается о том, как актриса отреагировала на новость о диагнозе, как она пришла к ремиссии и о физических и эмоциональных проблемах, которые она испытывает в связи с болезнью.