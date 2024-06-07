ВИДЕО Исчезла за миг: голодная жирафа во время сафари «украла» девочку из рук матери

24-летний Джейсон Тотен со своей женой Сиеррой и дочерью Пейсли отправились на экскурсию в центр дикой природы Fossil Rim в городке Глен-Роуз (США), где всем посетителям разрешают вблизи покормить животных. Однако веселый отдых едва не закончился для семьи трагедией, пишет издание Daily Mail.

Американцы любовалась обитателями зверинца, когда к их грузовику подошла жирафа. Джейсон и Сьерра попросили дочь покормить ее с руки, но уже через мгновение двухлетняя девочка неожиданно оказалась в воздухе.

Другие туристы, которые ехали в машине позади, сняли этот инцидент на видео. На опубликованных кадрах можно увидеть, как зверь хватает зубами рубашку девочки и подбрасывает.

«Я выглянул в заднее окно и увидел жирафа, а потом ребенок поднялся вверх. Мое сердце остановилось, я испугался до смерти», – вспоминает тот случай Джейсон.

Отец уверен, что это произошло случайно: животное, очевидно, намеревалось выхватить сумку с едой из рук Пейсли, но девочка ее не отпускала. К счастью, в результаты инцидента никто не пострадал.

Семья Тотенов утверждает, что пережитый травматический опыт их не остановит - они все равно будут ездить на сафари. Однако вряд ли это повторится именно в Fossil Rim, ведь в среду, 5 июня, заведение объявило о новой политике, согласно которой гостям больше не позволят ездить с открытым кузовом.

К слову, жирафы - самые высокие млекопитающие в мире. Представители этого вида обычно не агрессивны, хотя самки могут проявлять агрессию, когда защищают своих детенышей.