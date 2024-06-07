Что случилось Король Карл III выселил принца и принцессу из их коттеджа

Герцог Йоркский оказался окружен спорами после того, как стало известно о его связях с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Эндрю был обвинен в сексе с Вирджинией Джуффре, когда ей было 17 лет. Она утверждает, что Эпштейн продал ее и передал ее друзьям для секса. Эндрю категорически отверг обвинения.

В январе 2022 года, после того как судья Нью-Йорка постановил, что сын королевы предстанет перед судом по обвинениям, Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором объявил, что Эндрю будет лишен королевских титулов. Месяц спустя Эндрю урегулировал дело о гражданском сексуальном насилии, возбужденное против него в США госпожой Джуффре, на сумму, как сообщается, 12 миллионов фунтов стерлингов. Мировое соглашение не содержало признания ответственности, вины или правонарушений со стороны принца Эндрю.

Теперь герцог Йоркский, считавшийся любимым сыном покойной королевы, получил «указ» от своего старшего брата, утверждает королевский эксперт Куинн. «Эндрю в ярости из-за того, что, несмотря на его просьбы к брату разрешить ему остаться в Royal Lodge, ему отдали приказ уйти», - отмечает Куинн. «Ссора продолжается уже некоторое время. Всегда оптимистичный и чрезмерно самоуверенный, Эндрю был убежден, что, если он будет стоять твердо и продолжать отказываться двигаться, его брат уступит, но теперь, когда Чарльз стал королем, этого не произойдет».

Этим переездом Карл также, по-видимому, намекает своему сыну Гарри, «Ему никогда не позволят вернуться в коттедж Фрогмор». Куинн рассказал: «Для короля Карла принуждение Эндрю переехать во Фрогмор решает сразу несколько проблем - это намек Гарри о том, что, как частному лицу и больше не работающему члену королевской семьи, ему никогда не разрешат вернуться во Фрогмор. А также сообщение Эндрю о том, что, опозорив себя, он больше не может рассчитывать на роскошную жизнь.

опальный?