Как сообщает The Mirror, король Чарльз принял решение, которое больше никогда не позволит Гарри и Меган вернуться в Великобританию в их коттедж Фрогмор.
Что случилось ⟩ Король Карл III выселил принца и принцессу из их коттеджа
Принц Гарри «глубоко расстроен перспективой переезда принца Эндрю в коттедж Фрогмор». Ходят слухи, что король Карл хочет, чтобы его опозорившийся брат принц Эндрю покинул свой королевский домик с 30 комнатами в Виндзоре и переехал в бывшую резиденцию принца Гарри и Меган Маркл Фрогмор-хаус.
Гарри и его жена Меган Маркл получили коттедж Фрогмор в качестве свадебного подарка от покойной королевы Елизаветы II. Они переехали сюда в 2019 году и оставались там до тех пор, пока не объявили о своем решении выйти из королевской семьи в 2020 году. Затем в марте прошлого года король Чарльз попросил герцога и герцогиню Сассекских официально освободить недвижимость навсегда.
Коттедж был последним пристанищем пары в Великобритании. Сейчас они живут в особняке стоимостью 12 миллионов фунтов стерлингов в Монтесито, Калифорния. Но, как ожидается, роскошный дом не будет долго пустовать, поскольку теперь 75-летний король уговаривает своего опозорившегося брата покинуть свой королевский домик с 30 комнатами в Виндзоре и переехать в коттедж Фрогмор.
Но королевский эксперт Том Куинн утверждает, что Гарри не доволен таким развитием событий. «Как бы глубоки ни были разногласия с отцом и братом, Гарри всегда питал надежду, что ему и Меган, возможно, в конечном итоге будет разрешено восстановить коттедж Фрогмор в Виндзоре в качестве своей базы в Великобритании», - рассказал Куинн. «Он будет глубоко расстроен перспективой переезда своего дяди принца Эндрю во Фрогмор - вполне реальная перспектива, поскольку король Чарльз настаивает на том, что Эндрю не может продолжать жить в Royal Lodge, особняке с 30 комнатами в Виндзорском поместье, где Эндрю прожил десятилетия».
Герцог Йоркский оказался окружен спорами после того, как стало известно о его связях с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном. Эндрю был обвинен в сексе с Вирджинией Джуффре, когда ей было 17 лет. Она утверждает, что Эпштейн продал ее и передал ее друзьям для секса. Эндрю категорически отверг обвинения.
В январе 2022 года, после того как судья Нью-Йорка постановил, что сын королевы предстанет перед судом по обвинениям, Букингемский дворец опубликовал заявление, в котором объявил, что Эндрю будет лишен королевских титулов. Месяц спустя Эндрю урегулировал дело о гражданском сексуальном насилии, возбужденное против него в США госпожой Джуффре, на сумму, как сообщается, 12 миллионов фунтов стерлингов. Мировое соглашение не содержало признания ответственности, вины или правонарушений со стороны принца Эндрю.
Теперь герцог Йоркский, считавшийся любимым сыном покойной королевы, получил «указ» от своего старшего брата, утверждает королевский эксперт Куинн. «Эндрю в ярости из-за того, что, несмотря на его просьбы к брату разрешить ему остаться в Royal Lodge, ему отдали приказ уйти», - отмечает Куинн. «Ссора продолжается уже некоторое время. Всегда оптимистичный и чрезмерно самоуверенный, Эндрю был убежден, что, если он будет стоять твердо и продолжать отказываться двигаться, его брат уступит, но теперь, когда Чарльз стал королем, этого не произойдет».
Этим переездом Карл также, по-видимому, намекает своему сыну Гарри, «Ему никогда не позволят вернуться в коттедж Фрогмор». Куинн рассказал: «Для короля Карла принуждение Эндрю переехать во Фрогмор решает сразу несколько проблем - это намек Гарри о том, что, как частному лицу и больше не работающему члену королевской семьи, ему никогда не разрешат вернуться во Фрогмор. А также сообщение Эндрю о том, что, опозорив себя, он больше не может рассчитывать на роскошную жизнь.
опальный?