ФОТО Сложно петь: легендарный рокер раскрыл подробности болезни, с которой борется более десяти лет

Легендарный рокер Джон Бон Джови в недавнем четырехсерийном документальном сериале группы на Disney+ под названием «Спасибо, спокойной ночи: История Бон Джови» раскрыл подробности болезни, мешающей ему выступать на сцене, сообщает Newsweek.

Фронтмен группы Bon Jovi прославился благодаря своей группе из Нью-Джерси в 1980-х годах благодаря таким хитам, как Livin' on a Prayer , а теперь, в свои 62 года, он борется за сохранение голоса, который сделал его знаменитым.

По данным группы Atrium Health, голосовая атрофия, также известная как «стареющий голос» или «пресбифония», представляет собой состояние голоса, характеризующееся истончением мышц и тканей голосовых связок. Это может привести к тому, что голос станет слабым или тихим. Люди, у которых есть это заболевание, страдают от изменения высоты звука, хрипоты или грубости голоса.

Два года назад Бон Джови решил сделать рискованную операцию, которая могла бы иметь большой успех или навсегда лишить его способности петь. К счастью, операция прошла хорошо, но ему пришлось заново учиться петь.

"Даже добраться до этой точки было непростым путешествием. Но я старательно проходил реабилитацию и терапию. Мне пришлось заново учиться что-то делать. Ко мне вернулись высокие ноты давным-давно, но потом нужно было работать над низкими", — признался исполнитель. Говоря о проблемах, с которыми он столкнулся, певец сказал: "Итак, вы думаете: "Что, черт возьми, не так с си-бемоль до фа? Это странно. Внезапно ты беспокоишься обо всех этих простых вещах, о которых никогда не задумывался раньше".

Джон признался, что пришлось приложить много усилий прежде, чем он увидел результат. По его словам, все эти годы ему очень хотелось устроить грандиозное шоу, но был страх "дать недоделанное выступление и подвести миллионы поклонников группы".

"Я соблюдаю осторожность, потому что никогда не хочу выходить на сцену и выкладываться меньше, чем на 100 процентов", — отметил Бон Джови.