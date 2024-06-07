ГАЛЕРЕЯ Смотри, кто был на благотворительном концерте в поддержку защитников Эстонии

Перевод: Арменуи Геройская

По предложению командующего Силами Обороны на концерте выступила одна из самых известных групп, играющих на музыкальном инструменте хийуканнеле, - Puuluup. Впервые дуэтом исполнили песню Tuulevaiksel ööl горячо любимый Иво Линна и обладающая мощным голосом Алика. Также выступили певицы, представлявшие Эстонию на Евровидении, Кайре Вилгатс и Дагмар Ойа, известные как Suured tüdrukud, с победной песней Everybody, а также музыканты Отт Лепланд и Таня. Смешанный хор K.O.O.R. растрогал сердца публики песней Lendab mesipuu poole, а совместная заключительная песня Tuhat tänu вызвала слезы у многих зрителей.

Свой дебют в качестве совместных ведущих сделали яркая Инес и харизматичный Кристьян Гольд. Певцов сопровождал Оркестр Сил Обороны Эстонии под управлением дирижера Теета Раики. Режиссером концерта был Вейко Тубин, а музыкальным руководителем - Пеэду Касс.

Собранные на концерте пожертвования поддержат Фонд Каролин Иллензеер, который финансирует образование и внеклассные занятия детей военнослужащих, тяжело раненых или погибших при исполнении служебных обязанностей. Фонд оказывает поддержку 72 детям, у которых один из родителей погиб или был ранен во время службы в Силах Обороны Эстонии. В этом году концерт впервые прошел на территории Главного штаба Сил Обороны, где музыкальным праздником наслаждались 400 военнослужащих-срочников, представители союзных войск и гости.

Концерт будет показан 17 июня в 20:00 на канале Kanal 2, в онлайн-трансляции на сайте Postimees, а также будет звучать в эфире Kuku Raadio.

Фонд Каролин Иллензеер назван в честь дочери старшего сержанта Арре Иллензеера, погибшего в 2005 году во время зарубежной миссии в Ираке. Тогда друзья сержанта Иллензеера из числа военнослужащих начали поддерживать его семью, и был создан фонд для помощи семьям, оказавшимся в подобной ситуации.

Вы можете внести свой вклад, позвонив по круглогодичным номерам для пожертвований Фонда Каролин Иллензеер: 900 6705 – 5 евро 900 6715 – 20 евро 900 6735 – 50 евро И на банковский счет фонда: SA Carolin Illenzeeri Fond IBAN: EE687700771001314163