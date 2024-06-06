Раскрыты планы Кейт Миддлтон на лето 2024 года

Кейт Миддлтон летом 2024 года будет оказывать приоритетное внимание своим трем детям - принцу Джорджу, принцессе Шарлотте и принцу Луи, пишет Closer Weekly.

Принцесса Уэльская отошла от публичных королевских обязанностей и продолжает бороться с неизвестной формой рака.

Инсайдер недавно рассказал, что мать троих детей планирует сделать это лето «незабываемым» для своих наследников: 10-летнего принца Джорджа, 9-летней принцессы Шарлотты и 5-летнего принца Луи.

«Лето - это время, когда Кейт просто хочет, чтобы дети были детьми и были немного свободнее. Это лето, как никогда, будет посвящено детям», - отметил источник, близкий к семье Уэльских.

Другой королевский эксперт Кристофер Андерсен рассказал, что побочные эффекты химиотерапии сделают принцессу менее подвижной летом, однако ее это не пугает.

«Кейт не хочет, чтобы они волновались о ней - она всегда считала, что это ее работа - заботиться о них - а это означает, что Джордж, Шарлотта и Луи будут заняты такими вещами - катанием на лошадях, плаванием», - рассказал Андерсен.

Как известно, Кейт Миддлтон восстанавливается в Анмер-Холле, загородном доме в поместье королевской семьи Сандрингем в Норфолке. Это был подарок принцу и принцессе Уэльским от королевы Елизаветы II. Сандрингем также является местом, где британская королевская семья уединяется в течение лета.