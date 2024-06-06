ФОТО Жительницу Эстонии на пляже ждал неприятный сюрприз: «Весь этот вечер я боялась сесть на скамейку!»

Утром 6 июня Маргит , которая отправилась к озеру Тамула в Выру, заметила на камне греющуюся на солнце змею. «Уж отдыхает на камне возле озера Тамула», - написала женщина в группе Võrumaa fotoklubi в Facebook. «Дал собой немного полюбоваться и вел себя очень спокойно, но вскоре быстро исчез из виду», - рассказывает Маргит, которая сфотографировала отдыхающую на камне змею.

Жительница Выру рассказала Elu24, что никогда раньше не видела змей на пляже озера Тамула. «Поскольку информация о том, что рядом с озером был замечен уж, уже до этого распространилась, то, увидев животное, я не испугалась», - говорит она.