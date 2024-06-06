В Выру возле озера Тамула были замечены ужы. В четверг утром на камне красовалась змея, а несколькими днями ранее уж забрался на пляжную скамейку. «Весь этот вечер я боялась сесть на скамейку», - говорит жительница Выру.
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ФОТО ⟩ Жительницу Эстонии на пляже ждал неприятный сюрприз: «Весь этот вечер я боялась сесть на скамейку!»
Утром 6 июня Маргит, которая отправилась к озеру Тамула в Выру, заметила на камне греющуюся на солнце змею. «Уж отдыхает на камне возле озера Тамула», - написала женщина в группе Võrumaa fotoklubi в Facebook. «Дал собой немного полюбоваться и вел себя очень спокойно, но вскоре быстро исчез из виду», - рассказывает Маргит, которая сфотографировала отдыхающую на камне змею.