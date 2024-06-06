ФОТО Дженнифер Лопес и Бен Аффлек продают свое поместье за 60 млн долларов

54-летняя американская певица Дженнифер Лопес и 51-летний американский актер Бен Аффлек выставили свой дом на продажу. Об этом пишет Daily Mail.

В последние недели пара мало что сделала, чтобы опровергнуть слухи о том, что их брак рушится. Когда на пресс-конференции, посвященной ее последнему фильму Нетфликс, Джей Ло предложили шанс положить конец спекуляциям о разводе раз и навсегда с помощью прямого вопроса, она уклонилась от него.

Теперь ранее отсутствовавшие фотографии роскошного интерьера их семейного дома появились на сайтах риэлторов после того, как они были удалены после продажи дома паре в мае прошлого года.

Скриншот с сайта zillow.com

Пара купила дом и заплатила за него наличными после двух лет поисков дома своей мечты, который якобы стал сказкой, завершающей долгую десятилетнюю историю любви.

Бен и Дженнифер, которые на протяжении последних двух лет и большей части начала 80-х вбивали нам в глотку свою всепоглощающую, ультра-особенную «историю любви», снова находятся на грани расставания.

Сегодня пятьдесят изображений, включая внешний вид роскошного здания, освещенного и сияющего на фоне неба Лос-Анджелеса, можно увидеть на многочисленных объектах недвижимости, где раньше их не было.

Также было загружено описание объекта недвижимости, описывающее поместье Уоллингфорд, на котором оно расположено, как эксклюзивный мыс площадью 6 акров. Участок включает в себя не только главное здание, но и прилегающий дополнительный дом площадью 10 000 квадратных футов для размещения гостей, а также дом для смотрителя.

Есть гаражи на 15 машин и парковка на 80, а также открытый спортивный комплекс с баскетболом, пиклболом (смесь бадминтона, тениса и пинг-понга - ред), тренажерным залом, боксерским рингом и баром, а также бассейн с нулевой кромкой 150 градусов.

Этот шаг вызвал слухи о том, что недвижимость с 17 спальнями и площадью 43 000 квадратных футов будет по-тихому выставлена ​​на продажу.

Все фотографии поместья можно найти ЗДЕСЬ.