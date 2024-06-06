НЕЛЕГКАЯ УЧАСТЬ Глоба выделила знак Зодиака, которого ожидают серьезные испытания

Нелегкую участь в июне могут испытать представители знака Козерог. Судьба приготовила для них самые жесткие проверки и испытания на прочность.

«В это время они столкнутся с большим количеством работы, что может вызвать проблемы, связанные со здоровьем. Особенно начиная со второй половины июня, когда следует обратить внимание на свое здоровье, поскольку старые заболевания могут возобновиться», - сообщила всемирно известная астролог Тамара Глоба .

Однако проблемы со здоровьем не будут единственными неприятностями, с которыми столкнутся Козероги. У них возникнут финансовые трудности, особенно в середине июня. Также есть риск получить серьезную травму. Тамара Глоба предупреждает, что Козерогам не стоит уезжать далеко от дома.