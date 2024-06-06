ФОТО Редкое появление: как выглядит единственная биологическая дочь Тома Круза

Папарацци подловили единственную дочь Кэти Холмс и Тома Круза, которая делала утреннюю зарядку, а затем наслаждалась ужином со своей мамой.

Ранее источник рассказывал, что 18-летняя наследница Кэти Холмс и Тома Круза склоняется к карьере в области моды, и что она хочет учиться в Нью-Йорке, чтобы оставаться рядом со своей мамой, сообщает Daily Mail.

ALSO https://t.co/6pW6VWaJqn Suri Cruise, 18, shows off her toned midriff in a crop top and biker shorts as enjoys a jog in Central Park - before changing into a white mini dress for dinner with mom Katie Holmes https://t.co/QJzULfhROG ~ Story Below #USA #News — Follow @JodyField (@JodyField) June 5, 2024

Как известно, Том Круз не принимал участия в жизни дочери много лет. Согласно документам о разводе Кэти Холмс и ее бывшего мужа, он согласился платить матери своей жены 400 000 долларов в год, пока Сури не исполнится 18 лет. Актер также согласился оплатить все расходы дочери, включая «медицинские, стоматологические, страховые расходы, образование, колледж и другие дополнительные».

Теперь появилась информация, что Том хочет восстановить утраченную связь якобы из-за запрета Кэти Холмс на фоне увлечения Круза сайентологией.

«Том чувствует себя виноватым в том, что пропустил такую часть ее жизни, но настаивает на том, что он не полностью исключил Сури из своей жизни», - рассказывал инсайдер.