ВОПРОС ЧИТАТЕЛЯ Почему магазины не ограничивают продажу спортивных напитков несовершеннолетним?

Несмотря на то, что вопрос ограничения продажи энергетических напитков не раз поднимался в Рийгикогу, соответствующего закона принято не было. Большинство торговых сетей запрещают продажу энергетических напитков несовершеннолетним. Однако закон никаких запретов все же не предусматривает.

Также не существует единого определения энергетического напитка. Cоветник отдела питания Департамента сельского хозяйства и продовольствия Тийу Ранд ссылается именно на это, отвечая на наш запрос.

«Энергетический напиток - это коммерческое название для определенных напитков, которые могут содержать кофеин и комбинацию различных ингредиентов (таких как растительные стимуляторы (гуарана, мате), простые сахара (глюкоза, фруктоза), аминокислоты (таурин, карнитин), растения или растительные экстракты (гинкго билоба, женьшень), витамины (ниацин, витамины В6 и В12))», - объясняет Ранд, добавляя, что также нет обязательного требования называть тот или иной напиток энергетическим.

«Например, на сегодняшний день на рынок выпущены напитки, которые также содержат добавленный кофеин, витамины и минералы, растительные экстракты и простые сахара, но называются кофеиновыми напитками или другими наименованиями», - поясняет он.

Если напиток с добавленным кофеином, в том числе так называемый спортивный напиток, имеет высокое содержание кофеина (более 15 мг на 100 мл), то на его маркировке должно быть предупреждение: «Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным и кормящим женщинам».

«Если какой-либо напиток (или другой продукт) специально изготовлен для спортсменов или людей, ведущих спортивный образ жизни, то соответствующая информация о целевой аудитории должна быть указана на маркировке продукта вместе с инструкцией, когда и как употреблять продукт», - говорится в ответе министерства.

«Место продажи может отказаться от продажи энергетического напитка и аналогичного продукта несовершеннолетним на свое усмотрение», - подчеркивает советник.