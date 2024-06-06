ОТ БУРГЕРА ДО ТОРТА Кафе в самом сердце Риги удивляет специальным меню для пушистых компаньонов

Перевод: Елизавета Лынник

В рижском кафе Andalūzijas Suns (в переводе - «андалузская собака» - ред.) приветствуются и собаки. Чтобы они могли приятно провести время в кафе, как и их владельцы, для них разработано отдельное меню. «Только для собак» написано на одной странице меню.

Меню для собак. Фото: Elu24

Например, владелец может заказать для своего питомца котлету с гамбургером трех разных размеров. Цена самой маленькой котлеты — 5 евро, самой большой - 12 евро. Вы также можете выбрать, будет ли мясо сырым или приготовленным.

Если вам не хочется гамбургера, вместо него можно заказать для собаки свежие овощные ломтики, цена которых составляет 4-8 евро в зависимости от размера порции.

В меню в шутку отмечается, что, поскольку собаки различают гораздо больше разных вкусов, чем люди, возможно, стоит попросить совета у вашего питомца при выборе вина.

Собака в кафе Andalūzijas Suns. Фото: Elu24

Торт на день рождения

В меню также присутствует специальный праздничный торт для собак, в состав которого входят ветчина из говядины, сыр моцарелла, горошек, черника и клюква.

300-граммовый торт стоит 18 евро. О желании заказать торт необходимо сообщить в ресторан заранее.

Как видите, это место популярно среди владельцев собак, а некоторые собаки даже сидят на стульях, как люди.

Владельцев и их верных друзей очень ждут в кафе. Фото: Elu24