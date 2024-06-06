«Дети курят вейпы в туалетах»: учитель школы в Ласнамяэ сделал откровенное признание

В нашу редакцию обратилась Татьяна (имя изменено по просьбе учителя), преподавательница Таллиннского Линнамяэского русского лицея, по словам которой, учебное заведение столкнулось с серьезной проблемой курения среди подростков в туалетах школы. Предпринятые администрацией меры не спасают ситуацию, считает она.

«Я работаю в школе не так давно. В прошлом году администрация школы обратила внимание на проблему курения среди 7-9 классов, из-за чего были составлены отдельные расписания дежурства на этажах возле туалетов, где дети курили больше всего», - рассказал редакции преподаватель, объясняя, что курение в туалетах участилось из-за того, что выйти из школы во время занятий стало для учеников проблематичнее.