Таллиннский Линнамяэский русский лицей столкнулся с серьезной проблемой курения несовершеннолетних, заявляет один из ее работников, пожелавший остаться анонимным. Проблема усугубилась с распространением электронных сигарет, которые не выделяют дыма и практически не имеют запаха. Администрация лицея считает, что это современная проблема всех школ.
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«Дети курят вейпы в туалетах»: учитель школы в Ласнамяэ сделал откровенное признание
В нашу редакцию обратилась Татьяна (имя изменено по просьбе учителя), преподавательница Таллиннского Линнамяэского русского лицея, по словам которой, учебное заведение столкнулось с серьезной проблемой курения среди подростков в туалетах школы. Предпринятые администрацией меры не спасают ситуацию, считает она.