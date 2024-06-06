В конце прошлой недели Postimees писал о том, что Анне Райе закрывает в Курессааре свой магазин A & E Kangad. А чуть позже стало известно, что и модельер Елена Хейнсаар устраивает грандиозную распродажу по случаю закрытия ателье LeSaar, которое располагается в центре Таллинна. Смотрите видеоинтервью!
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«БУДТО Я ТОНУ!» ⟩ Таллиннский дизайнер Елена Хейнсаар закрывает свое ателье LeSaar щедрой распродажей
Решение о закрытии ателье Елене Хейнсаар далось непросто, ведь это дело, которому она посветила большую часть своей жизни. Но с тяжелой экономической ситуацией ничего не поделаешь.