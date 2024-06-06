«БУДТО Я ТОНУ!» Таллиннский дизайнер Елена Хейнсаар закрывает свое ателье LeSaar щедрой распродажей

Решение о закрытии ателье Елене Хейнсаар далось непросто, ведь это дело, которому она посветила большую часть своей жизни. Но с тяжелой экономической ситуацией ничего не поделаешь.

«Последние пару месяцев я взвешивала все "за" и "против", и поняла, что сейчас не очень рентабельно уже держать свое дело. Тем более, глядя на то, как даже известные эстонские дизайнеры закрывают свои магазины», - говорит Хейнсаар о том, насколько трудно маленькому предприятию в сложившейся ситуации держаться на плаву.