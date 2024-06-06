Видео «Нечего снимать!» Нестандартное свадебное платье привело пользователей Сети в ярость

Перевод: Елизавета Лынник

Видео, о котором идет речь, на данный момент собрало 11 миллионов просмотров и почти 9 000 комментариев в Facebook. Однако комментарии под видео разделились на два лагеря: одни хвалят невесту за смелость и огромную уверенность в себе, а другие считают, что своим выбором платья она перешла за все рамки дозволенного.

«Это не свадебное платье, а сшитые вместе куски ткани! Она должна быть одета так, как она представляет себе свое замужество в будущем - это платье показывает, что она совершенно не готова к нему! Люди не знают, что как пройдет свадьба, таким и будет брак - поэтому так много разводов», - пишет один из пользователей.

Откровенное платье разозлило пользователей Facebook. Фото: Скриншот из видео/Facebook

«Я понимаю ее. Когда ты выходишь замуж, тебе кажется, что ты никогда не захочешь снимать это платье. Вы хотите носить его как можно дольше! Это уникальный день. Но это платье она может носить вечно - снимать просто нечего!» - шутит другой комментатор.

«Это уважение, которое проявляется к институту брака и всему миру. Мораль и ценности исчезли!» - пишет пользователь.

Злополучное свадебное платье спереди чуть менее откровенно, чем сзади. Фото: Скриншот из видео/Facebook

«Это не мой выбор, но это их свадьба, и это никого не касается - если она чувствует себя в нем комфортно, это все, что имеет значение. Честно говоря, недовольные комментаторы, слишком запуганы. Они даже не могли бы подумать о том, чтобы надеть что-то подобное - так что оставьте их в покое и живите дальше», - между негативными высказываниями появляются и положительные.