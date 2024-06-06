ИДИТЕ В БАНЮ! Жителям Эстонии предлагают установить мировой рекорд

Банные процедуры укрепляют здоровье и снижают стресс, пользу которых осознали даже такие звезды, как Дэвид Бекхэм, Гай Ричи, Леди Гага и многие другие.

Как может каждый житель Эстонии принять участие в рекорде Гиннеса?

К участию приглашаются все поклонники бани, у которых есть аккаунт в Facebook. Чтобы принять участие в попытке установить мировой рекорд Гиннеса, 8 июня с 19:00 до 20:00 все поклонники бани должны снять и загрузить фото, сделанное в бане, в группу на Facebook «GUINNESS WORLD RECORDS™ OFFICIAL ATTEMPT! Most photos of people in a sauna».

Неважно где вы это сделаете, отправитесь ли вы в общественную баню, спа или будете проводить время с семьей и друзьями в домашней сауне. Также в установлении рекорда могут принять участие не только местные жители, но и все поклонники банной культуры, кто живет за границей. У вас будет 1 час, чтобы разместить фото, сделанное в сауне, в группе на Facebook, к которой мы просим тебя присоединиться уже сегодня!

Это так просто!

Фото в бане: сделайте одну фотографию в сауне (обязательно в полотенце или в купальнике). На снимке должно быть четко видно, что человек/люди находятся в бане. Присоединись к группе на Facebook: пригласи также своих друзей, коллег и знакомых в баню!

Загрузи фото: 8 ИЮНЯ В ПРОМЕЖУТКЕ С 19:00 ДО 20:00 в группу на Facebook. Каждый пользователь может загрузить только одно фото. Считаются фотографии, а не количество людей на них.

Дополнительная информация ЗДЕСЬ!