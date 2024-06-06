Любви все возрасты покорны: 61-летняя Деми Мур и 34-летний Джо Джонас оказались в центре внимания

Американская актриса Деми Мур снова стала звездой таблоидов - на этот раз предметом обсуждения стала не ее невероятная способность сохранять молодость и выглядеть ровесницей своих дочерей, а новый роман. Звезда одинока с осени 2022 года - тогда она рассталась с шеф-поваром Дэниелом Гаммом.

Теперь, по словам инсайдеров, у 61-летней актрисы зарождается новый роман. Как сообщает издание Page Six, с потенциальным возлюбленным она познакомилась в этом году на Каннском фестивале.

Им оказался американский певец, участник группы Jonas Brothers Джо Джонас. Знаменитостей познакомили их общие друзья и вне фестиваля они буквально не отходили друг от друга.

«Между Деми и Джо завязалась дружба. У них есть общие друзья и это их сблизило», - сообщил источник и подчеркнул, что между Мур и Джонасом также происходит весьма ощутимый флирт.

Джонас и актриса Софи Тернер подали на развод в сентябре 2023 года. После этого громкого разрыва, который включал в себя водоворот в СМИ, включавший битвы за опеку над детьми, а также возвращение Тернер на квартиру своей подруги Тейлор Свифт в Нью-Йорке. Сразу после разрыва времени терять не стал и закрутил роман с моделью и актрисой Сторми Бри, но союз продержался недолго и спустя 5 месяцев пара рассталась.

Джо Джонас и его бывшая Софи Тернер Фото: Valerie Macon

27 лет разницы в возрасте, похоже, ничуть не смущает голубков: Деми Мур была восемь лет замужем с младшим на 15 лет Эштоном Кутчером, а Джо Джонас теперь открыт ко всему новому.

В настоящее время Джо находится в Черногории, а Деми в последний раз была замечена в Вене, Австрия, на показе Cartier.