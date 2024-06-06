ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? «Это полная катастрофа»: приостановлены съемки четвертой части фильма «Бриджит Джонс»

Кто именно пострадал, держится в тайне. Известно лишь, что артист играет очень важного персонажа в кинокартине, а травма - перелом кости - получена за пределами съемочной площадки.

Издание передает, что случившееся создало «эффект домино». Без одного члена актерской команды совершенно невозможно продолжать работу, пока данный актер окончательно не выздоровеет.

«Это полная катастрофа. Все это было настолько разрушительным для всего актерского состава и всех трудолюбивых сотрудников, которые готовы к работе», - поделился инсайдер.

Уточняется, что возобновление съемок не планируется в течение ближайшего месяца. То есть на площадку команда вернется не раньше июля. Это очень серьезный срок, учитывая, что съемочная группа тщательно подстраивалась под плотный график таких мировых звезд, как Рене Зеллвегер, Хью Грант и Эмма Томпсон.

То ли по иронии судьбы, то ли по закону подлости именно в настоящий момент планировались съемки самых важных для кинокартины сцен. Однако производство фильма приостановлено, что, разумеется, ставит под вопрос и дату его выхода. Напомним, прежде создатели говорили, что намереваются выпустить «Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки» к 14 февраля 2025 года.

Ранее, к слову, уже даже были опубликованы первые закадровые фотографии. На них и любимая всеми Бриджит, то есть Рене Зеллвегер, и ее экранные дети, и актер, исполняющий роль ее молодого любовника, Лео Вудалл. Вполне вероятно, что травму получил как раз один из них.