ВИДЕО В России задержали любимую ведьму Путина

Похоже, что российские силовики по науськиванию РПЦ в буквальном смысле открылся сезон «охоты на ведьм». Следственный комитет РФ сообщил, что задержал жительницу Московской области, подозреваемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Имя задержанной назвали российские паблики, уточнившие, что в доме Алены Полынь уже провели обыск, и что уголовное дело якобы ведет ФСБ.

Уроженка Москвы заявила, что может гипнотизировать людей с девяти лет и исцелять их в 14, сообщает BBC Russia.

В официальных сообщениях силовиков указано, что задержанная с 2020 по 2023 год «продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ». Следом также добавляет, что женщина «создала видео с высказываниями, унижающими религиозные чувства верующих».

Alena Polyn, the leader of the “Empire of the Strongest Witches,” has been detained near Moscow on charges of extremism.



Polyn, who used to organize conventions supporting Putin, is now accused of promoting violence against Russian Orthodox clergy and insulting believers



1/3 pic.twitter.com/1RkBohlaUO — Mediazona English (@mediazona_en) June 4, 2024

В свою очередь российские паблики утверждают, ссылаясь на источники в ФСБ, что Елену Полынь подозревают в мошенничестве. Также выражается сомнение в возможности обвинения женщины, «которую ведущие российские масс-медиа называли главной ведьмой России и любимой ведьмой Путина».

Елена Суликова много раз появлялась на российском телевидении (например, в «Битве экстрасенсов»), и всегда под псевдонимом Полынь. Статус любимой ведьмы диктатора женщина получила в 2019 году, после трансляции в телеэфире «ведьминского съезда» для «поднятия рейтинга Путина». Этот съезд и его съемку организовала мэрия Москвы при поддержке и участии депутатов Госдумы.

Раньше Суликова была на хорошем счету у президента России Владимира Путина и организовывала мероприятия, восхваляющие его.