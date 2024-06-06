В Подмосковье задержали главу так называемой империи сильнейших ведьм Елену Суликову, более известную как Алена Полынь. Женщину в России неоднократно называли любимой ведьмой диктатора РФ, однако ее заподозрили в экстремизме. Ранее Елена говорила, что колдовские навыки достались ей от бабушки.
ВИДЕО ⟩ В России задержали любимую ведьму Путина
Похоже, что российские силовики по науськиванию РПЦ в буквальном смысле открылся сезон «охоты на ведьм». Следственный комитет РФ сообщил, что задержал жительницу Московской области, подозреваемую в экстремизме и оскорблении религиозных чувств верующих. Имя задержанной назвали российские паблики, уточнившие, что в доме Алены Полынь уже провели обыск, и что уголовное дело якобы ведет ФСБ.
Уроженка Москвы заявила, что может гипнотизировать людей с девяти лет и исцелять их в 14, сообщает BBC Russia.
В официальных сообщениях силовиков указано, что задержанная с 2020 по 2023 год «продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей РПЦ». Следом также добавляет, что женщина «создала видео с высказываниями, унижающими религиозные чувства верующих».
Alena Polyn, the leader of the “Empire of the Strongest Witches,” has been detained near Moscow on charges of extremism.— Mediazona English (@mediazona_en) June 4, 2024
Polyn, who used to organize conventions supporting Putin, is now accused of promoting violence against Russian Orthodox clergy and insulting believers
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В свою очередь российские паблики утверждают, ссылаясь на источники в ФСБ, что Елену Полынь подозревают в мошенничестве. Также выражается сомнение в возможности обвинения женщины, «которую ведущие российские масс-медиа называли главной ведьмой России и любимой ведьмой Путина».
Елена Суликова много раз появлялась на российском телевидении (например, в «Битве экстрасенсов»), и всегда под псевдонимом Полынь. Статус любимой ведьмы диктатора женщина получила в 2019 году, после трансляции в телеэфире «ведьминского съезда» для «поднятия рейтинга Путина». Этот съезд и его съемку организовала мэрия Москвы при поддержке и участии депутатов Госдумы.
Раньше Суликова была на хорошем счету у президента России Владимира Путина и организовывала мероприятия, восхваляющие его.