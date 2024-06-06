Денис Чужой уже несколько месяцев в туре, который называется «Самооценка».
СТРОГО 18+ ⟩ Уехавший из России комик Денис Чужой едет в Таллинн
В своей программе комик рассказывает, как ненавидит себя, как в 2022 году с этим стало хуже, и как Денис со всем этим справляется. Это только звучит грустно. На самом деле, это, пожалуй, самая светлая программа Дениса Чужого, на которую можно приводить даже ваших не депрессивных друзей.
Денис Чужой в июне 2022 года сообщил, что покинул Россию и сейчас живет в Турции. Известный комик выступит в таллиннском KinoMaja 13 июня 19:00 (вход с 18:15) Мероприятие на русском языке, строго 18+!
До начала мероприятия работает бар, просьба, приходить хотя-бы за 30 минут до начала концерта, чтобы заказать напитки и занять свои места в зале.
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