СТРОГО 18+ Уехавший из России комик Денис Чужой едет в Таллинн

В своей программе комик рассказывает, как ненавидит себя, как в 2022 году с этим стало хуже, и как Денис со всем этим справляется. Это только звучит грустно. На самом деле, это, пожалуй, самая светлая программа Дениса Чужого, на которую можно приводить даже ваших не депрессивных друзей.