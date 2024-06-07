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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА Летние каникулы с пользой: куда может устроиться школьник в Эстонии

Арменуи Геройская
, репортер
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Подросток устроился на работу в супермаркет во время летних каникул. Фото иллюстративное.
Подросток устроился на работу в супермаркет во время летних каникул. Фото иллюстративное. Фото: Jacob Lund/Shutterstock

Летние каникулы - отличная возможность научиться новому, а также заработать первые деньги на карманные расходы. В Эстонии есть масса возможностей для школьников, желающих подработать летом. Какие варианты заработка доступны, где искать работу и на что следует обратить внимание - узнайте из советов консультантов Инспекции труда.

Подростки могут получить разнообразный опыт работы, который поможет им развить навыки, необходимые в будущем. Важно помнить, что опыт работы может не только помочь подросткам заработать деньги, но и развить важные навыки, такие как ответственность, коммуникация, управление временем и командная работа.

«Работал в сувенирном магазине в Старом городе. Это был отличный способ улучшить мой английский и пообщаться с туристами. Конечно, были и трудные моменты, но опыт того стоил», - говорит Сергей, ученик 11-го класса Таллиннской школы.

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