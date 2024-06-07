СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА Летние каникулы с пользой: куда может устроиться школьник в Эстонии

Подростки могут получить разнообразный опыт работы, который поможет им развить навыки, необходимые в будущем. Важно помнить, что опыт работы может не только помочь подросткам заработать деньги, но и развить важные навыки, такие как ответственность, коммуникация, управление временем и командная работа.