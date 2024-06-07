Летние каникулы - отличная возможность научиться новому, а также заработать первые деньги на карманные расходы. В Эстонии есть масса возможностей для школьников, желающих подработать летом. Какие варианты заработка доступны, где искать работу и на что следует обратить внимание - узнайте из советов консультантов Инспекции труда.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА ⟩ Летние каникулы с пользой: куда может устроиться школьник в Эстонии
Подростки могут получить разнообразный опыт работы, который поможет им развить навыки, необходимые в будущем. Важно помнить, что опыт работы может не только помочь подросткам заработать деньги, но и развить важные навыки, такие как ответственность, коммуникация, управление временем и командная работа.