«Я прекрасно выгляжу!» Украинская звезда Евровидения Alyona Alyona жестко отреагировала на хейт

«Чем интереснее ты выглядишь, тем больше ты запоминаешься, - написала рэперша. - Мы работали с украинскими брендами, которые действительно делают концептуальную одежду, которым важна индивидуальность человека - от размера до стиля».

Известно, что на бирюзовой дорожке Alyona Alyona появилась в наряде от известного дизайнера Литковской. Основной образ, в котором певица предстала на сцене конкурса, свидетельствовал о силе женщин, стойкости и единстве, пишут Fakty.

«Основой моего костюма было кимоно, в котором соединились глянцевая и матовая текстуры, что дало красивый контраст, - поделилась Alyona Alyona. - А также к нему добавили массивную кольчугу от гениального дизайнера Елены Романовой, создав многослойный и интересный образ».

Кольчуга сделана вручную, весит три килограмма и состоит из 10 тысяч металлических колец. Меч, который певица вынимала из волос, также сделали украинские дизайнеры.

alyona alyona на сцене Евровидения. Фото: Martin Meissner

«Ее кейп символизирует жизнь украинской женщины во время войны, - написала певица. - У него наслоены плечи, чтобы показать, что жизнь женщины сейчас - она тяжелая, тернистая, полная таких штук, которых ты не ожидаешь».

Поклонники певицы откликнулись на ее сообщение восторженными комментариями. Но были и те, кто решил захейтить Alyona Alyona за ее внешность.

«Можете в меня швырять камни, но костюм костюмом, но лучше позаботьтесь о своем здоровье, такая молодая женщина и так не заботится о себе, разве нельзя привести себя в порядок?» - написала одна из подписчиц.

Украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil. Фото: Jessica Gow/TT

Певица сразу среагировала на критику.

«Я прекрасно выгляжу и прекрасно себя чувствую, - написала Alyona Alyona. - У меня здоровые зубы, кожа, волосы, органы, кровь, хорошие мышцы и суставы - я о себе забочусь. Если я лично не нравлюсь вам, то это ваши проблемы, но не мои. Найдите себе человека, за которым вам приятно будет следить и не захочется что-нибудь в нем исправлять».