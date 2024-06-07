Гороскоп на 7 июня У Скорпионов день может пойти не по плану, Водолеев ждут денежные поступления

Весы

Вы сохраняете хорошее настроение, что бы ни происходило. Возможны небольшие недоразумения, какие-то неудачные совпадения. Но они не помешают вам осуществить задуманное и достичь цели. Энтузиазм, с которым вы беретесь за дела, очень нравится окружающим. Многие захотят познакомиться с вами поближе, подружиться. Вероятно начало дружеских или романтических отношений. Не исключены и встречи с давними знакомыми, от которых вы в последнее время не получали известий. Найти общий язык будет проще, чем вы ожидали.

Скорпион

Многое идет не по плану. Этот день может принести события, из-за которых вам придется отложить дела на потом, отменить встречи, которых вы ждали с нетерпением. Но особенно переживать не стоит. Если вы поведете себя правильно, то все происходящее пойдет на пользу. Часто старые знакомые помогают Скорпионам принять верные решения, сориентироваться в неоднозначной ситуации. А вот с теми, кого вы сегодня встречаете впервые, стоит быть настороже. Намерения таких людей не всегда благородны. Стоит быть осторожнее с деньгами; не заключайте сомнительных сделок.

Стрелец