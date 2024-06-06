Лева Би-2: «Для меня Рига – это второй родной город»

«Есть люди хорошие, есть плохие. Если говорить о публике, для которой мы сейчас работаем, то, я думаю, это люди, которые не принимают, что происходит конкретно война России с Украиной, и добавился израильский вопрос», - считает Лева Би-2.

Если говорить о Латвии, то к ней у Левы особенно теплые чувства:

«Для нас страны Балтии, особенно Латвия, - это место очень частого нашего посещения. Я сейчас повторюсь, кто не знал. У меня жена рижанка. Для меня Рига - это второй родной город. Поэтому мы очень часто приезжаем. И 15-го, и потом приедем отдыхать в Латвию».

Лева не стал скрывать, что группа Prāta Vētra для них - близкие люди. Да, после войны потерялась связь, но он не хочет никак по этому поводу ничего говорить, чтобы никого не подставить.

«Я отношусь к ребятам с огромным уважением и любовью. Я думаю, что мы в ближайшее время увидимся, а наши совместные проекты - это бриллианты. Это такие классные ребята, что у нас есть какая-то общая история и вне сцены», - отметил музыкант.

Напомним, 15 июня группа «Би-2» выступит в Риге на площадке Wondersala.