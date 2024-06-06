«Эту книгу я написала в очень разбитом состоянии», - признается Бригитте Сюзанна Хунт в свежем телешоу Üks nädal Brigitte Susanne Hundiga, говоря о своей книге, вышедшей осенью прошлого года.
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Скандальная эстонская звезда Бригитте Сюзанна Хунт о своей книге: «Я не хочу ее больше читать и сделала бы все иначе»
На платформе Go3 вышла первая серия шоу Üks nädal Brigitte Susanne Hundiga. В шоу показывают жизнь звезды Бригитте в течение недели. В первой серии Бригитте занималась рабочими делами, рассказывала о своих юридических учебах и встретилась с Ану Саагим.