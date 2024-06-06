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Скандальная эстонская звезда Бригитте Сюзанна Хунт о своей книге: «Я не хочу ее больше читать и сделала бы все иначе»

Limon.ee
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Бригитте Сюзанне Хунт и обложка ее книги.
Бригитте Сюзанне Хунт и обложка ее книги. Фото: Konstantin Sednev / kuvatõmmis / Elu24 kollaaž

«Эту книгу я написала в очень разбитом состоянии», - признается Бригитте Сюзанна Хунт в свежем телешоу Üks nädal Brigitte Susanne Hundiga, говоря о своей книге, вышедшей осенью прошлого года.

На платформе Go3 вышла первая серия шоу Üks nädal Brigitte Susanne Hundiga. В шоу показывают жизнь звезды Бригитте в течение недели. В первой серии Бригитте занималась рабочими делами, рассказывала о своих юридических учебах и встретилась с Ану Саагим.

В программе также обсуждалась автобиографическая книга Бригитте Ärahellitatud printsess, которая поступила в книжные магазины осенью прошлого года. Книга была омрачена крупными скандалами, и Бригитте в итоге пришлось продавать книги с вырванными страницами.

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