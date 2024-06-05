Известную американская певицу Леди Гагу заподозрили в беременности. Исполнительница прокомментировала слухи и объяснила, действительно ли она готовится стать мамой.
«Плачу в спортзале»: Леди Гага отреагировала на слухи о беременности
38-летняя певица опубликовала в соцсетях короткий видеоролик, написав «Не беременна, просто горько плачу в спортзале», цитируя строку из песни Down Bad Тейлор Свифт.
Нельзя сказать, что слухи о беременности появились на пустом месте. До этого певицу заподозрили и в помолвке с 46-летним бойфрендом Майклом Полански: она носит кольцо с большим камнем. При этом ещё несколько лет назад инсайдеры утверждали, что Леди Гага серьезно настроена в отношениях с Полански. «Она говорила своим друзьям, что хочет завершить несколько проектов, а затем сосредоточиться на том, чтобы остепениться. Она мечтает о детях и видит будущее с Майклом», - говорил источник издания Entertainment Tonight.
@ladygaga
register to vote or check if you're registered EASILY at www.headcount.org♬ I AM THE AESTHETIC _yaesthetician - yas 💚🌻🍭🫧