«Плачу в спортзале»: Леди Гага отреагировала на слухи о беременности

Нельзя сказать, что слухи о беременности появились на пустом месте. До этого певицу заподозрили и в помолвке с 46-летним бойфрендом Майклом Полански: она носит кольцо с большим камнем. При этом ещё несколько лет назад инсайдеры утверждали, что Леди Гага серьезно настроена в отношениях с Полански. «Она говорила своим друзьям, что хочет завершить несколько проектов, а затем сосредоточиться на том, чтобы остепениться. Она мечтает о детях и видит будущее с Майклом», - говорил источник издания Entertainment Tonight.