Кейт Миддлтон может больше никогда не вернуться к королевским обязанностям

Сейчас Кейт, по сообщениям источников из дворца, чувствует себя лучше. «Выздоровление Кейт идёт хорошо. Она не может видеться со многими людьми, потому что из-за ослабшего иммунитета она может чем-то заразиться, и они не хотят подвергать её риску, но она в порядке», - уверяют источники.

Однако строить прогнозы о том, когда принцесса Уэльская будет снова выходить в свет, преждевременно: так, один из источников утверждает, что до конца года этого точно не произойдёт.

По словам другого инсайдера, команда Кейт пересматривает то количество обязанностей, которое она сможет взять на себя, когда вернётся: «Она может никогда не вернуться в той роли, в которой люди видели ее раньше».

В январе Кейт Миддлтон, по официальным сообщениям дворца, перенесла операцию на брюшной полости, после чего перестала появляться на публике. Поклонники принцессы Уэльской насторожились: её отсутствие они списали не на проблемы со здоровьем, а на личные проблемы. В результате в сети появилось множество конспирологических теорий о том, что же случилось с принцессой Уэльской на самом деле и жива ли она вообще. Чтобы остановить эти домыслы, Кейт пришлось выступить с видеообращением, в котором она рассказала, что у неё диагностировали рак. Видео многие сочли подозрительным, но никаких других официальных комментариев от дворца о состоянии ее здоровья с тех пор не было. Многие до сих пор не верят в её болезнь и считают, что ситуация вокруг Кейт более серьёзная, чем утверждается.

Помимо Кейт, с онкологическим заболеванием сейчас также борется король Карл III. Однако, в отличие от своей невестки, он появляется на публике и продолжает выполнять королевские обязанности, хотя и в меньшем объёме.