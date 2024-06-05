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Кейт Миддлтон может больше никогда не вернуться к королевским обязанностям

Limon.ee
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Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон. Фото: POOL

Кейт Миддлтон, которая в марте объявила о том, что у неё рак, может больше никогда не вернуться к королевским обязанностям на фоне болезни, сообщает инсайдер издания Us Weekly.

Сейчас Кейт, по сообщениям источников из дворца, чувствует себя лучше. «Выздоровление Кейт идёт хорошо. Она не может видеться со многими людьми, потому что из-за ослабшего иммунитета она может чем-то заразиться, и они не хотят подвергать её риску, но она в порядке», - уверяют источники.

Однако строить прогнозы о том, когда принцесса Уэльская будет снова выходить в свет, преждевременно: так, один из источников утверждает, что до конца года этого точно не произойдёт.

По словам другого инсайдера, команда Кейт пересматривает то количество обязанностей, которое она сможет взять на себя, когда вернётся: «Она может никогда не вернуться в той роли, в которой люди видели ее раньше».

В январе Кейт Миддлтон, по официальным сообщениям дворца, перенесла операцию на брюшной полости, после чего перестала появляться на публике. Поклонники принцессы Уэльской насторожились: её отсутствие они списали не на проблемы со здоровьем, а на личные проблемы. В результате в сети появилось множество конспирологических теорий о том, что же случилось с принцессой Уэльской на самом деле и жива ли она вообще. Чтобы остановить эти домыслы, Кейт пришлось выступить с видеообращением, в котором она рассказала, что у неё диагностировали рак. Видео многие сочли подозрительным, но никаких других официальных комментариев от дворца о состоянии ее здоровья с тех пор не было. Многие до сих пор не верят в её болезнь и считают, что ситуация вокруг Кейт более серьёзная, чем утверждается.

Помимо Кейт, с онкологическим заболеванием сейчас также борется король Карл III. Однако, в отличие от своей невестки, он появляется на публике и продолжает выполнять королевские обязанности, хотя и в меньшем объёме.

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