ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ? Жительница Украины продавала на улице своего двухлетнего ребенка

Женщину задержали власти в городе Днепр. Мать ждет до 15 лет тюремного заключения, если она будет признана виновной в торговле своим ребенком.

«Она не хотела заботиться о своем сыне, поэтому решила продать его и использовать деньги для открытия собственного бизнеса», - сообщает Suspilne.

По словам полиции, женщина пыталась продать ребенка одному из своих знакомых. «Она пришла на место встречи в согласованное время, где ее задержали при получении денег». У женщины конфисковали 22 000 евро наличными.

Ребенок был передан украинским социальным службам. «Сейчас врачи заботятся о мальчике», - говорится в официальном заявлении.

На фотографиях, сделанных при задержании, видно, как женщине надевают наручники и увозят в полицейской машине после ареста.

Она была задержана на 60 дней для дальнейшего расследования.

В отчете не уточнялось, какой именно бизнес молодая женщина намеревалась открыть.

«Преступление было задокументировано миграционной полицией и следственным отделом национальной полиции Днепропетровской области в сотрудничестве с департаментом криминального анализа», - говорится в заявлении полиции.

Личности подозреваемого и покупателя не разглашаются.