В Украине полицейские задержали 19-летнюю женщину, которая продавала своего двухлетнего ребенка на улице. У женщины конфисковали большую сумму денег.
ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ? ⟩ Жительница Украины продавала на улице своего двухлетнего ребенка
Женщину задержали власти в городе Днепр. Мать ждет до 15 лет тюремного заключения, если она будет признана виновной в торговле своим ребенком.
«Она не хотела заботиться о своем сыне, поэтому решила продать его и использовать деньги для открытия собственного бизнеса», - сообщает Suspilne.
По словам полиции, женщина пыталась продать ребенка одному из своих знакомых. «Она пришла на место встречи в согласованное время, где ее задержали при получении денег». У женщины конфисковали 22 000 евро наличными.
Ребенок был передан украинским социальным службам. «Сейчас врачи заботятся о мальчике», - говорится в официальном заявлении.
На фотографиях, сделанных при задержании, видно, как женщине надевают наручники и увозят в полицейской машине после ареста.
Она была задержана на 60 дней для дальнейшего расследования.
В отчете не уточнялось, какой именно бизнес молодая женщина намеревалась открыть.
«Преступление было задокументировано миграционной полицией и следственным отделом национальной полиции Днепропетровской области в сотрудничестве с департаментом криминального анализа», - говорится в заявлении полиции.
Личности подозреваемого и покупателя не разглашаются.