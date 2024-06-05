ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ На самом крупном фестивале этого лета Õllesummer появится платная детская зона

В программе в детской зоне примут участие шоу-хор WAF, талантливые юные певцы из класса пения Ithaka Maria и поющие дети Tais. Будет работать студия Free Flow с Паулой Пугонен, танцевальные студии Tantsugeen и Musta Kass, а также Теэле Талинг. Кроме того, настроение создаст группа Lolala, видео которой на Youtube посмотрели более 25 миллионов раз. Посетители смогут также украсить лица росписью.

В детской зоне работают педагоги, которые могут одновременно присматривать за сотней детей. Детская зона будет открыта с 17 до 23 часов, там можно оставить детей с трехлетнего возраста. Стоимость 15 евро в час. Вы также можете предварительно записаться на присмотр за детьми с 1 июля по электронной почте lastehoid@hotmail.com.

Фото: Õllesummer

Крупнейший эстонский фестиваль Õllesummer пройдет на Таллиннском певческом поле с 3 по 6 июля. На фестивале будут девять сцен с разными стилями музыки, а также несколько развлекательных зон. Главную аллею заполнят киоски с кухнями разных стран и фудтраки.