НЕ ПРОПУСТИ! В эти выходные в IKEA пройдет Фестиваль фрикаделек

IKEA приглашает встретить лето на Фестивале фрикаделек в Эстонии, который пройдёт с 8 по 9 июня. Вас ждет выступление Ленны Куурмаа и Лаури Мяэсеппа. Повара шведского ресторана IKEA приготовят вкусные блюда, в том числе для веганов. Сюрпризом для посетителей станет появление одного из лучших и талантливых шеф-поваров Эстонии Ивари Вокка. Специально для мероприятия он приготовил различные вкусные закуски в стиле фингер-фуд и будет сам подавать их во время фестиваля. Вход на фестиваль, а также игры и представления бесплатные.

Фрикадельки в неожиданных сочетаниях

«Шведские фрикадельки известны многим во всем мире. Шведы традиционно едят их с картофельным пюре, сливочным соусом и брусничным вареньем. Именно в таком виде их подают посетителям нашего шведского ресторана. Однако это очень универсальное блюдо, которое можно подавать по-разному – именно это продемонстрируют повара IKEA, подавая его, например, на пиццах», – говорит руководитель отдела продуктов питания IKEA Eesti Лаури Томингас.