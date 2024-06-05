Заместитель председателя специальной комиссии Рийгикогу Эрик-Нийлес Кросс поделился с подписчиками в социальных сетях красивой фотографией, которая привела его подписчиков в замешательство. Дело в том, что на снимке он запечатлен с загадочной женщиной.
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ФОТО ⟩ Пользователи Сети в замешательстве: депутат Рийгикогу позировал у памятника своему отцу вместе с загадочной женщиной
«Три поколения Кроссов», - написал Эрик-Нийлес Кросс под фотографией, на которой он стоит у памятника свому отцу Яану Кроссу вместе с женщиной, которая раньше не появлялась на публике.