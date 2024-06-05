ФОТО Пользователи Сети в замешательстве: депутат Рийгикогу позировал у памятника своему отцу вместе с загадочной женщиной

Заместитель председателя специальной комиссии Рийгикогу Эрик-Нийлес Кросс поделился с подписчиками в социальных сетях красивой фотографией, которая привела его подписчиков в замешательство. Дело в том, что на снимке он запечатлен с загадочной женщиной.