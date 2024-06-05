«При покупке проверьте, все ли на месте! Пять упаковок пустые лежат. Пи*ец, первый раз с таким столкнулась», - злится жительница Таллинна, которая чуть было не купила в продуктовом магазине Lidl пустую упаковку пластырей.
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ФОТО ⟩ Жительница Таллинна возмущена отсутствием товара в коробке. Lidl: «Открывать упаковки в магазине недопустимо!» (1)
В Facebook в группе «Отзывы о LIDL продукции (Эстония)» появилась публикация, в которой женщина жаловалась на то, что чуть было не купила в магазине пустую упаковку пластырей.