В последнюю неделю мая всю Эстонию накрыла для кого-то долгожданная, а для кого-то невыносимая жара. Люди жалуются, что даже когда термометр подскакивал почти до 30 градусов, многие водители столичных автобусов не включали кондиционеры, и некоторым пассажирам становилось плохо.
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ТАЛЛИННЦЫ ЖАЛУЮТСЯ ⟩ «У водителей нет никаких обязательств»: даже в невыносимую жару в автобусах не включают кондиционеры
Мария живет в Виймси и каждый день добирается до центра города и обратно на автобусе №1. На прошлой неделе, по ее словам, она несколько раз наблюдала, как людям становилось плохо в автобусе, маршрут которого довольно длинный, однако водитель не включал кондиционер.