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ТАЛЛИННЦЫ ЖАЛУЮТСЯ «У водителей нет никаких обязательств»: даже в невыносимую жару в автобусах не включают кондиционеры

Влада Лаевалинд
, репортер
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Таллиннский автобус TLT. Фото иллюстративное.
Таллиннский автобус TLT. Фото иллюстративное. Фото: Taavi Sepp

В последнюю неделю мая всю Эстонию накрыла для кого-то долгожданная, а для кого-то невыносимая жара. Люди жалуются, что даже когда термометр подскакивал почти до 30 градусов, многие водители столичных автобусов не включали кондиционеры, и некоторым пассажирам становилось плохо.

Мария живет в Виймси и каждый день добирается до центра города и обратно на автобусе №1. На прошлой неделе, по ее словам, она несколько раз наблюдала, как людям становилось плохо в автобусе, маршрут которого довольно длинный, однако водитель не включал кондиционер.

«Это же просто глупо! На улице почти 30 градусов. Да, я люблю теплое лето, но в автобусе становится просто невыносимо ехать без кондиционера. Там как в бане. Некоторые водители включали кондиционер на пару минут, а затем опять выключали. Почему они так делают? Это экономия?» - задается вопросом Мария.

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