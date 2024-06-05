ТАЛЛИННЦЫ ЖАЛУЮТСЯ «У водителей нет никаких обязательств»: даже в невыносимую жару в автобусах не включают кондиционеры

Мария живет в Виймси и каждый день добирается до центра города и обратно на автобусе №1. На прошлой неделе, по ее словам, она несколько раз наблюдала, как людям становилось плохо в автобусе, маршрут которого довольно длинный, однако водитель не включал кондиционер.

«Это же просто глупо! На улице почти 30 градусов. Да, я люблю теплое лето, но в автобусе становится просто невыносимо ехать без кондиционера. Там как в бане. Некоторые водители включали кондиционер на пару минут, а затем опять выключали. Почему они так делают? Это экономия?» - задается вопросом Мария.