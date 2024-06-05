МИЛОЕ ВИДЕО «Я самый счастливый мужчина!» Эстонский легкоатлет отметил вторую годовщину свадьбы с женой

Эстонский легкоатлет Янек Ыйглане, который женился на Кендре 4 июня 2022 года в Доминиканской Республике, во вторник отметил вторую годовщину свадьбы.

«Нет ничего лучше, чем быть женатым на своей родственной душе! Эта любовь, связь и союз, которые мы разделяем, являются самым дорогим подарком и привилегией...» – пишет пара под милым видео, опубликованным в Instagram.

Великолепная свадебная церемония состоялась позапрошлым летом в прекрасном пятизвездочном курорте Dreams Onyx Resort & Spa, расположенном в курортном городе Пунта-Кана в Доминиканской Республике.

Однако на одно колено спортсмен опустился годом ранее, когда в июле сделал предложение своей возлюбленной в парке Кадриорг. «Мой человек на всю жизнь. Я самый счастливый мужчина и не могу дождаться, чтобы провести всю свою жизнь рядом с тобой», – написал Ыйглане под фотографиями, опубликованными в Facebook, объявляя о помолвке.

В передаче Ringvaade спортсмен рассказал, что выбрал парк Кадриорг для помолвки, потому что Кендре нравятся замки и старинные здания. «Я знал, что мы там еще не были и это красивое место. Красочное и с прекрасными цветами. Для меня это было особенное место, и для нее тоже. У меня даже слеза на глазах появилась», – признался он. «»