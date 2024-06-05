«Постоянно заходит к ней на страницу»: популярный актер следит за бывшей женой, которая стала моделью OnlyFans

«Он буквально сходит от Дениз с ума. Он всегда говорил, что она одна из самых сексуальных женщин, с которыми он когда-либо был. При каждой возможности он заходит на ее страницу», - говорит инсайдер. По словам источника, актер называет бывшую жену «той, которая от него сбежала», пишет Spletnik.

Чарли Шин и Дениз Ричардс были женаты с 2002 по 2006 год, у них есть две общие дочери: Сами и Лола. Дениз Ричардс часто называют «настоящей любовью» Шина, который известен своим непростым характером.

Дениз Ричардс начала свою карьеру модели на платформе OnlyFans не так давно и сделала это, чтобы поддержать свою 20-летнюю дочь Сами. Дочь Чарли Шина и Дениз Ричардс хочет стать моделью и, чтобы привлечь к себе внимание, зарегистрировалась на OnlyFans. Откровенные снимки она также часто публикует в Instagram. Мать поддержала Сами, а отец сначала осудил девушку, увидев в этом влияние бывшей жены. Позже популярный актер, судя по всему, смирился с этой ситуацией и выразил свою поддержку дочери.

Не так давно Дениз и Сами оказались в центре скандала, когда опубликовали совместное откровенное фото. «Это настолько странно, что даже невозможно выразить словами, и это самое отвратительное дерьмо, которое я видел. Что она и ее дочь вообще делают на этой платформе?» - писали им подписчики.