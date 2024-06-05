Канадская актриса Нина Добрев, получившая популярность после съемок в сериале "Дневники вампира", неудачно проехалась на велосипеде. Она попала в аварию и получила серьезные травмы, пишет НОВИНИLIVE.
ФОТО ⟩ Звезда сериала «Дневники вампира» попала в ужасную аварию на велосипеде
Нина Добрев сломала ногу в велосипедной аварии. Звезда «Дневников вампира» в прошлом месяце попала в ужасную велосипедную аварию. Последствия инцидента изменили ее образ жизни.
«В последнее время жизнь выглядит несколько иным», - сообщила звезда в Instagram. Актриса передвигается на костылях со сломанной ногой. Ее поддерживают близкие и ее домашние питомцы.
«Я в порядке, но впереди будет долгий путь выздоровления. Думаю, можно с уверенностью сказать, что мой первый раз на велосипеде - для мотоциклов станет моим последним», - заключила девушка.
Актриса продолжает лечиться и похоже, что это займет еще некоторое время. Рядом с ней ее любимый Шон Уайт, поддерживающий актрису.