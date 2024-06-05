ФОТО Звезда сериала «Дневники вампира» попала в ужасную аварию на велосипеде

Нина Добрев сломала ногу в велосипедной аварии. Звезда «Дневников вампира» в прошлом месяце попала в ужасную велосипедную аварию. Последствия инцидента изменили ее образ жизни.

«В последнее время жизнь выглядит несколько иным», - сообщила звезда в Instagram. Актриса передвигается на костылях со сломанной ногой. Ее поддерживают близкие и ее домашние питомцы.

«Я в порядке, но впереди будет долгий путь выздоровления. Думаю, можно с уверенностью сказать, что мой первый раз на велосипеде - для мотоциклов станет моим последним», - заключила девушка.

Актриса продолжает лечиться и похоже, что это займет еще некоторое время. Рядом с ней ее любимый Шон Уайт, поддерживающий актрису.