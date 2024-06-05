Умерла звезда культового сериала «Санта-Барбара»

Актрисы не стало в возрасте 101 года. Ее жизнь оборвалась 2 июня в собственном доме в Лос-Анджелесе. О печальном известии сообщил друг знаменитости Стюарт Ламперт в комментарии иностранному изданию Metro. По его словам, Дженис умерла естественной смертью.

К слову, Дженис Пейдж была известна своими ролями в культовых фильмах и сериалах - в частности, «Санта-Барбара», «Игра в пижамы», «Дорис Дэй, пожалуйста, не ешьте ромашки» и «Шелковые чулки».

Блестящая карьера легендарной артистки началась в 1944 году и тогда уже через несколько лет она получила свою первую главную роль. Кроме того, Дженис участвовала в выступлениях на Бродвее. Ее знали как одну из последних представительниц «Золотого века» Голливуда. Звезда перестала сниматься в лентах в 80-летнем возрасте.

Интересно, что Дженис Пейдж выросла только с матерью и в своих интервью она признавалась, что сам развод родителей вдохновил ее на упорный труд в театре и кино.