«Помогите»: британский фокусник рассказал о записке, которую ему передала Кейт Миддлтон

В декабре прошлого года принц и принцесса Уэльские посетили Royal Variety, где сценическое шоу Брауна «Невероятное» было частью Королевского эстрадного представления. Уэльские перекинулась парой слов с Дерреном, и уже 14 декабря на странице в Instagram Браун написал, что супруги были невероятно милыми и потрясающими во время встречи с ним, сообщает Newsweek.

«Кстати, когда она пожала мне руку, Кейт вложила мне в ладонь крошечный листок сложенной бумаги. Я посмотрел на него позже - внутри было написано всего одно слово - "Помогите". #ДамаЭдна», - написал британский фокусник.

Хотя этот пост и был несколько загадочным, он не вызвал особых споров и даже насмешил пользователей. Однако после того, как в марте стало известно о болезни принцессы Уэльской, и она пропала с поля зрения общественности, Сеть заполонили теории заговора. Некоторые в социальных сетях заявили, что пост фокусника не был шуткой. Были и те, кто укорял Брауна за то, что он не вмешался, чтобы помочь Кейт.

Дошло до того, что менеджер фокусника вынужден был объясниться с прессой. Он заявил, что это была отсылка к прошлой шутке дамы Эдны Эвередж, известного персонажа в исполнении австралийского комика Барри Хамфриса:

«Это была отсылка к шутке дамы Эдны, поэтому Деррен добавил в конце тег "#ДамаЭдна". Несколько лет назад в интервью Эвередж пошутила о том, что королева вручила ей записку с просьбой о помощи. У Деррена был совершенно восхитительный опыт приветствия принца и принцессы Уэльских, он видел, что они обладают замечательной способностью заставлять людей чувствовать себя очень комфортно. Это была первая встреча Деррена с королевской четой, и он был очарован вместе со всеми».

Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости 16 января, примерно через месяц после выхода в эфир Royal Variety, и отменила публичные посещения на время восстановления. В феврале и марте в социальных сетях наблюдался основной тренд спекуляций по поводу отсутствия принцессы в центре внимания, поскольку последнее публичное появление принцессы Уэльской было на Рождество.

Ажиотаж утих после того, как 22 марта Миддлтон объявила, что после операции у нее диагностировали рак. Кенсингтонский дворец также обратился с призывом избегать спекуляций о Кейт, чтобы она могла спокойно выздороветь. Сейчас она все время проводит со своим мужем и детьми. По слухам, принцесса тяжело переносит лечение.