Пожилая женщина, живущая одна в Хийумаа, рассказала редакции, что уже некоторое время ждет информационного бюллетеня о выборах в Европейский парламент, потому что хочет заказать урну для голосования на дом. «Вы должны голосовать!» - сказала дама и добавила, что, к сожалению, она не получила информационный листок в свой почтовый ящик.
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Жительница Эстонии жалуется, что не получила информационную листовку о выборах в Европарламент (1)
Пенсионерка, проживающая в Хийумаа, жалуется, что не получила избирательный бюллетень. «Сейчас проходят предварительные выборы, но у меня нет никакой информации», - говорит дама.