Пожилая женщина, живущая одна в Хийумаа, рассказала редакции, что уже некоторое время ждет информационного бюллетеня о выборах в Европейский парламент, потому что хочет заказать урну для голосования на дом. «Вы должны голосовать!» - сказала дама и добавила, что, к сожалению, она не получила информационный листок в свой почтовый ящик.