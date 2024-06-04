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Жительница Эстонии жалуется, что не получила информационную листовку о выборах в Европарламент (1)

Хевели Туйск
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Выборы в Европарламент.
Выборы в Европарламент. Фото: Erik Prozes

Пожилая женщина, живущая одна в Хийумаа, рассказала редакции, что уже некоторое время ждет информационного бюллетеня о выборах в Европейский парламент, потому что хочет заказать урну для голосования на дом. «Вы должны голосовать!» - сказала дама и добавила, что, к сожалению, она не получила информационный листок в свой почтовый ящик.

Пенсионерка, проживающая в Хийумаа, жалуется, что не получила избирательный бюллетень. «Сейчас проходят предварительные выборы, но у меня нет никакой информации», - говорит дама.

А именно, некоторое время назад произошли небольшие изменения на избирательных участках в Хийумаа, и возле дома женщины больше нет избирательного участка, поэтому она хотела бы заказать домой урну для голосования.

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