Что в последний раз говорит человек перед своей смертью: онколог назвал четыре ключевые фразы

«Каждый человек, которого я встретил в этот переходный момент, хотел сказать четыре фразы», - отметил он.

А именно:

Я хочу сказать тебе, что я люблю тебя.

Я хочу сказать тебе, что я прощаю тебя.

Скажешь ли ты мне, что любишь меня?

Даруешь ли ты мне свое прощение?

По словам Мукхерджи, люди, которые знают, что умирают, довольно часто выражают определенную вариацию одной из этих четырех тем, чтобы показать свою благодарность другим или исправить свои ошибки.

Мукерджи говорит, что они годами могли таить обиды, жить с нерешенной виной или бояться быть уязвимыми. Угрызения совести, стресс, ухудшение психического здоровья и даже гормональный и иммунный дисбаланс могут задержать личный и профессиональный рост, отметил ученый-нейробиолог Ким Пенберти в своем блоге в Университете Вирджинии в 2022 году.

«Любовь и прощение, смерть и переход. Ожидание только оттягивает неизбежное», - подчеркнул онколог.

Он добавил, что молодые люди должны серьезно отнестись к этим вещам, ведь они уже живут в мире, где любовь и прощение «стали бессмысленными, устаревшими банальностями... Над этими словами люди научились смеяться».

В то же время смириться с тем, что вы кого-то обидели, может быть нелегко. Поэтому социально-личностный психолог из Программы процветания человека в Институте количественных социальных наук Гарвардского университета Ричард Коуден рекомендует четыре шага, которые вам в этом помогут:

Возьмите на себя ответственность за свои действия.

Позвольте себе пережить негативные чувства, такие как угрызения совести и вина.

Искренне попросите прощения и попытайтесь загладить свою вину.

Изучите этот опыт и двигайтесь дальше.

«Неудобно признавать, что вы сделали что-то не так, и естественно защищать свою самооценку, отвергая то, что произошло, или оправдывая свое поведение. Но это может освободить вас от прошлых ошибок и помочь вам жить более полноценно здесь и сейчас. Вы можете удивиться, насколько лучше вы будете чувствовать себя, если сможете пройти через процесс прощения себя», - подчеркнул Коуден.