ВИДЕО «Есть все, что мне нужно»: женщина живет в гараже, чтобы сэкономить на аренде

Черри Тунг из США рассказала, что переехала в гараж, чтобы сэкономить на аренде. Женщина поведала о минусах и плюсах жизни в тесном помещении. Всеми подробностями она поделилась в одном из видео на своем YouTube канале.

Гараж был переоборудован в крошечный дом, в котором есть ванная комната, спальня, гостиная и кухня. Пространство довольно тесное, все поверхности завалены коробками и сумками.

Черри, уроженка Лос-Анджелеса, рассказала, что решила переехать в гараж, так как поняла, что в свои двадцать с небольшим лет ей не нужно жить в шикарном месте, а лучше копить деньги.

«Очень трудно копить, если приходится отдавать половину зарплаты на аренду», — сказала она.

Черри, которой раньше приходилось жить в машине, рассказала о плюсах и минусах жизни в гараже. По ее словам, помимо дешевизны, ей нравится то, что над ней нет шумных соседей, которые мешают ей спать по ночам. Она добавила, что в гараже есть отдельный вход в главный дом, где живет хозяин, что позволяет ей чувствовать себя более независимой.

Однако у такой жизни есть много минусов, например, то, что зимой слишком холодно из-за плохой изоляции. Черри добавила, что ей трудно получать посылки, поскольку почтальоны с трудом определяют, где она живет.

Девушка также рассказала, что ее гараж кишит муравьями и вредителями, избавиться от которых «невозможно». Ее друзья и коллеги считают ее «сумасшедшей» за то, что она живет в гараже и часто делают ей замечания по этому поводу. Однако зрители поддержали американку в комментариях.

«Это потрясающе, что вы сделали так много, чтобы минимизировать свои расходы», «Отличная перестройка гаража», «Вау! Я очень впечатлен вашими жертвами ради долгосрочных целей», — писали они.