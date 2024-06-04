ФОТО «Дикая ночь»: на Леонардо Ди Каприо пожаловались соседи в отеле

Соседи пожаловались на Леонардо Ди Каприо из-за шумной ночи с телеведущей. Об этом пишет The Sun.

Топ-отель в Лондоне Chiltern Firehouse получил жалобу из-за шума после вечеринки Майи Джамы с Леонардо Ди Каприо и другими звездами.

Как известно, к 29-летней британской телеведущей Майе и 49-летнему голливудскому актеру Леонардо Ди Каприо присоединились другие звезды, в частности, поп-певица Элли Голдинг и модель Эмили Ратаковски.

«Их вечеринка не выглядела бы неуместной на вилле »Остров любви«» — рассказал инсайдер.

«Это была дикая ночь, на которую жаловались гости отеля», - добавил источник.

В 2023 году актера и телеведущую подозревали в отношениях. Как сообщается, Ди Каприо отправил Джаме розы после того, как их познакомили общие друзья.

Телеведущая гуляла с американцем в Лондоне в феврале 2023 года, прежде чем они провели больше времени вместе в Нью-Йорке. Пару также впоследствии заметили в Париже.

Впрочем, со временем стало известно, что актер встречается с итальянской моделью Витторией Черетти, которая 7 июня 2024 года встретит 26-й день рождения. Сейчас она проводит время в тропиках.