ФОТО Pakendikeskus высмеял план Налогового департамента: для тех, кто хочет заглядывать в разные места

В понедельник Postimees сообщил, что Налогово-таможенный департамент и Министерство финансов планируют закон, который предоставит налоговой службе разрешение на проверку данных банковских счетов всех людей и компаний. Это делается для повышения эффективности сбора налогов.

Эта новость вызвала бурные обсуждения. Pakendikeskus не упустил возможность воспользоваться ситуацией, превратив скандалы и горячие темы в рекламу. «Государство, вот крепкий картонный пакет, в который можно заглянуть!» - шутит компания, рекламируя свой коричневый подарочный пакет с круглой дыркой и веревочными ручками.

«Загляни сюда! Если у вас есть большое желание заглядывать в разные места, будь то сумки, кошельки или разные карманы, вы можете облегчить себе жизнь и купить у нас коричневый подарочный пакет с окошком. Так сразу видно, что внутри, и ничто не останется в секрете!» - добавляют они.

Под этим постом шутят: «Там внутри волшебник Виплала (герой сказки Анни М. Г. Шмидт - прим. ред.), который приведет государственный бюджет в порядок!»